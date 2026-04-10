В Павловском Посаде открылась выставка Ивана Пимкина

Выставка «От этюда к картине» открылась 10 апреля в выставочном зале «Дом Широкова» в Павловском Посаде. В экспозиции представлено более 100 работ молодого московского художника Ивана Пимкина, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Проект объединяет свыше 100 произведений, созданных в 2022–2026 годах в технике масляной живописи. Работы посвящены красоте русской природы. Этюды художник писал во время путешествий по России, а крупные полотна создавал в мастерской, опираясь на собранные материалы и эскизы.

Иван Пимкин профессионально занимается оформлением граффити и графическим дизайном. В 2022 году он серьезно обратился к русской классической живописи и за последние три года активно участвовал в выставках в Москве и Подмосковье.

Выставка будет работать до 8 июня. Возрастное ограничение — 0+. Подробности размещены на сайте выставочного зала «Дом Широкова».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.