В Павлово-Посадском округе проверили содержание учреждения культуры
Фото - © Администрация Павлово-Посадского г.о.
Заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Александр Кулаков провёл еженедельный объезд территории, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Совместно с руководителями городских служб, Кулаков проверил содержание территории Дворца культуры Павлово-Покровский. В пятницу в ДК пройдёт крупное городское мероприятие, которое соберет жителей и гостей Павлово-Посадского городского округа. Данное место у торгового центра, точек общественного питания, а также общественного пространства Сквера-мемориала «Павшим Павлово-Покровцам в годы Великой Отечественной войны» на улице Орджоникидзе всегда имеет большую проходимость, поэтому указанная территория требует к себе большого внимания.
Александр Сергеевич поручил ДРСУ и МБУ «Благоустройство Павловский Посад» произвести покос территории — каждый в своей зоне ответственности, а также: убрать крупногабаритный мусор, торговым точкам направить предписание о необходимости закрасить надписи на объектах торговли, взять на усиленный контроль подбор мусора на контейнерной площадке и вдоль территории Дворца культуры, произвести обрезку аварийно-опасных деревьев.
Все перечисленные работы необходимо выполнить до вечера четверга — 29 мая.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.