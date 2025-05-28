В Павлово-Посадском округе проверили содержание учреждения культуры

Совместно с руководителями городских служб, Кулаков проверил содержание территории Дворца культуры Павлово-Покровский. В пятницу в ДК пройдёт крупное городское мероприятие, которое соберет жителей и гостей Павлово-Посадского городского округа. Данное место у торгового центра, точек общественного питания, а также общественного пространства Сквера-мемориала «Павшим Павлово-Покровцам в годы Великой Отечественной войны» на улице Орджоникидзе всегда имеет большую проходимость, поэтому указанная территория требует к себе большого внимания.

Александр Сергеевич поручил ДРСУ и МБУ «Благоустройство Павловский Посад» произвести покос территории — каждый в своей зоне ответственности, а также: убрать крупногабаритный мусор, торговым точкам направить предписание о необходимости закрасить надписи на объектах торговли, взять на усиленный контроль подбор мусора на контейнерной площадке и вдоль территории Дворца культуры, произвести обрезку аварийно-опасных деревьев.

Все перечисленные работы необходимо выполнить до вечера четверга — 29 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.