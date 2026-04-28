В Павлово-Посадском округе подвели итоги кинофестиваля «17 мгновений»

Торжественное закрытие и награждение победителей X международного кинофестиваля «17 мгновений» имени Вячеслава Тихонова прошло в Павлово-Посадском округе. Гран-при и призы в основных номинациях вручили российским режиссерам, актерам и сценаристам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юбилейный фестиваль стал одним из ключевых культурных событий округа. Гран-при получил полнометражный фильм «Двое в одной жизни, не считая собаки» режиссера Андрея Зайцева. Приз за лучшую режиссерскую работу имени Татьяны Лиозновой вручили Сергею Чекалову за сериал «Константинополь», награду за лучший сценарий — Василию Шевцову и Максиму Беспалову за сериал «Победа».

За лучший актерский ансамбль отметили Светлану Крючкову и Александра Адабашьяна, сыгравших в фильме «Двое в одной жизни, не считая собаки». Приз за лучшую операторскую работу получил Тим Лобов за фильм «Семейное счастье». В номинации «Первое мгновение» за режиссерский дебют наградили фильм «Каруза» Ивана Харатьяна, за полнометражный дебют — Рауля Гейдарова за картину «День рождения Сидни Люмета».

Специальным призом также отметили документальный фильм «Голод. План Бакке», созданный по книге Егора Яковлева. Награду вручила представитель Российского военно-исторического общества.

Организаторы поблагодарили Анну Вячеславовну Тихонову за поддержку фестиваля, а также губернатора Московской области Андрея Воробьева, депутатов и министерство культуры и туризма региона за содействие в проведении мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.