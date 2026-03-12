В Павлово-Посадском округе откроют фотовыставку о природе

Фотовыставка «За городской чертой» откроется 13 марта в выставочном зале «Дом Широкова» в Павлово-Посадском городском округе. Экспозиция познакомит посетителей с природным разнообразием территории и работами фотографа Александра Бакланова, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Автор выставки Александр Бакланов через объектив камеры показывает мир природы Павлово-Посадского округа. Свободное время он посвящает уединенным прогулкам по лесу и съемке животных и птиц. Профессионального художественного образования фотограф не получал, осваивая мастерство самостоятельно.

Анималистика считается одним из самых сложных жанров фотографии. Чтобы не спугнуть зверя или птицу, требуется терпение и многочасовое ожидание. Ради удачных кадров природных пейзажей и обитателей леса фотографу нередко приходится выжидать часами и даже днями.

Выставка будет работать до 3 мая. Возрастное ограничение — 0+. Подробности размещены на сайте выставочного зала «Дом Широкова».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.