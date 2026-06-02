В Павлово-Посадском округе 7 июня пройдет фестиваль кузнецов

Юбилейный XX Международный Бывалинский фестиваль кузнечного искусства состоится 7 июня в Павловском Посаде на территории Никитского Бывалинского женского монастыря. Гостей ждут молебен, концерты, мастер-классы и показательные выступления. Вход свободный, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничная программа начнется в 10:00 с молебна. Официальное открытие фестиваля запланировано на 10:30. После церемонии для гостей всех возрастов проведут анимационные программы от студии «Позитифф премиум».

С 12:00 на основной сцене стартует концерт. Перед зрителями выступят православный детский хор, певица Ольга Рыбникова, автор-исполнитель Александр Щербаков и фронтовая певица Дарья Маслова. В 13:00 для желающих организуют экскурсию по храму Никитского монастыря.

После 15:10 начнутся показательные выступления конного клуба «Готфы», катание на лошадях и работа кузнецов. Также пройдет традиционная акция «Письмо солдату». В течение дня будут работать мастер-классы от благотворительного фонда «Созвездие в сердцах», площадка по обучению звонарному искусству, ярмарка, выставка-продажа изделий мастерской «Шмель» и буфет. Вход свободный (0+).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.