В парке Зарядье представили проект «Наше наследие: сохраненное и возрожденное»

В воскресенье, 24 августа, в малом амфитеатре парка Зарядье в рамках форума «Территория будущего. Москва-2030» состоялась презентация проекта «Наше наследие: сохраненное и возрожденное» издательского дома «Аргументы и факты». В рамках мероприятия прошел премьерный показ одноименного документального фильма, созданного при поддержке президентского фонда культурных инициатив к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Проект направлен на популяризацию истории русской реставрационной школы и самоотверженного труда музейных работников, восстанавливавших памятники культуры, уничтоженные в годы войны. В состав проекта входят интерактивные карты, 3D-тур и материалы о восстановлении дворцов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Бренд-директор ИД «Аргументы и факты» Елена Мулланурова отметила, что проект ориентирован на молодежь, среди которой многие мало знают о геноциде российского народа и уничтожении культурных ценностей в годы войны. Она подчеркнула важность сохранения исторической памяти и рассказала о масштабах утраты культурного наследия.

Генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Роман Ковриков рассказал о символическом значении Петергофа, который во время войны находился в оккупации и был сильно разрушен. По его словам, после освобождения дворцовый комплекс стал символом Победы.

Историк и специальный корреспондент Константин Кудряшов привел данные о масштабах уничтожения музейных ценностей нацистами и подчеркнул, что память о прошлом — важнейший ресурс общества.

Премьера фильма «Наше наследие: сохраненное и возрожденное» запланирована на сентябрь 2025 года. Проект интегрирован в масштабную инициативу «Мы победили!», посвященную подвигам участников Великой Отечественной войны и сохранению исторической памяти.