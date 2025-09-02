В парке Воскресенска прошел семейный концерт

В субботу шахматная площадка парка усадьбы Кривякино превратилась в музыкальную. Зрители разного возраста смогли погрузиться в мир песен из любимых фильмов и мультфильмов. Молодежный центр «Олимпиец» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» подарил зрителям настоящий семейный киноконцерт. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Волшебство началось с семейного коллектива «Низизи», чье зажигательное исполнение песен сразу завладело вниманием публики, создав теплую и праздничную атмосферу. Следующими на сцену вышли Мария Аверина, Полина Быкова и Дарья Гришина, исполнившие проникновенные композиции, подчеркнувшие красоту чувств и единство сердец.

Настоящее мастерство показали юные звезды студии «Парадиддл»: их композиции продемонстрировали разнообразие жанров и высокий уровень подготовки ребят. Юная певица София Вавилина заставила публику посмеяться над обыденностью благодаря своей остроумной интерпретации песни «Как приятно заболеть». Ее заразительная энергия вызвала массу положительных эмоций у присутствующих.

Погрузиться в чарующий мир русской сказки зрители смогли благодаря исполнителям Александру и Арсению Зацепиным. Их выступление вместе с мамой позволило гостям отправиться в увлекательное музыкальное приключение, вдохновленное фильмом «Там, на неведомых дорожках…». Этот шедевр советского кинематографа любим несколькими поколениями россиян. Кроме того, во время концерта прозвучали вечные хиты группы «Кино» и современные детские шлягеры из мультсериала «Смешарики», ставшие настоящими хитами среди детей и взрослых.

Концерт прошел в теплой атмосфере единения семьи и друзей, демонстрируя значимость искусства в нашей повседневной жизни. Главными помощниками в его проведении стали активисты движения «Волонтеры Подмосковья» и Движения Первых первичного отделения молодежного центра «Олимпиец».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.