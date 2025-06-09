В парке усадьбы Кривякино прошел фестиваль «Город танцует в парках»

На главной сцене парка Воскресенска состоялся отборочный этап фестиваля «Город танцует в парках». В рамках мероприятия воскресенские танцоры представили десять номеров, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Выбор победителей был сложным. Изначально у жюри было другое решение как по коллективу, так и по солисту. Есть безусловные выступления, когда не только тебе видно, что у коллектива есть преимущества, но и зрителю», — рассказал заслуженный артист России Егор Дружинин.

По итогам отборочного этапа жюри в составе Егора Дружинина и Екатерины Решетниковой выбрало двух победителей в номинациях «соло» и «коллектив». Ими стали София Герасимова и коллектив you-NG. Именно они представят городской округ Воскресенск на гала-концерте 6 сентября.

«Поздравляю победителей от всей души и выражаю благодарность всем зрителям и жителям за невероятную поддержку танцоров!» – отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Организаторами фестиваля выступили АНО «МосОблПарк» и Министерство культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.