В парке «Скитские пруды» Сергиево-Посадского округа проходят мероприятия для всей семьи

Со 2 по 8 декабря в парке «Скитские пруды» в г. Сергиев Посад жителей и гостей округа ждут развлекательные, культурно-просветительские и физкультурно-спортивные мероприятия, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

2 и 5 декабря с 19:00 до 20:00 состоится «Танцевальный фейерверк» в ДЦ «Под Крышей». 3 и 5 декабря с 9:00 до 10:00 пройдут занятия по пилатесу для всех желающих.

4 декабря в 11:30 пройдет занятие по бальным танцам от клуба «Активное долголетие» в ДЦ «Под Крышей». А в 14:00 состоится лекторий на тему: разговор с психологом «Как мы воспринимаем Мир?».

7 декабря с 9:00 до 9:40 пройдут еженедельные старты «5 верст» у главной входной группы. А также 7 и 8 декабря с 12:00 до 15:00 жители и гости округа могут написать новогоднее письмо в резиденции Деда Мороза в ДЦ «Под Крышей».

Посетить мероприятия в парке «Скитские пруды» могут все желающие бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.