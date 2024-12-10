В парке «Покровский» Сергиево-Посадского округа проходят мероприятия для всей семьи

С 9 по 15 декабря в парке «Покровский» в Хотькове для жителей и гостей округа пройдут развлекательные, культурно-просветительские и физкультурно-спортивные мероприятия, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

14 декабря с 12:00 до 12:30 состоится зимняя зарядка на детской площадке. С 12:00 до 15:00 в парке состоится общеобластное мероприятие «Парки. Баранки». С 12:30 до 13:30 пройдут «Игры дружного двора» на детской площадке. С 12:30 до 13:00 состоится лекторий на тему «Стилизация в декоративной композиции» в клубе «Шкатулочка». А с 13:00 до 14:00 в клубе «Шкатулочка» в рамках проекта «Парк учит творить» пройдут уроки мастерства по декоративно-прикладному искусству. Наставник: Татьяна Фадеева.

15 декабря с 12:00 до 13:00 в клубе «Шкатулочка пройдут уроки мастерства от студии „Чудесная мастерская“. Наставник: Татьяна Рыськова. С 12:00 до 12:30 состоится зимняя зарядка на детской площадке. С 12:30 до 13:30 на детской площадке пройдет игровая программа „Снежные забавы“.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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