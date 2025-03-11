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В парке Победы Сергиево-Посадского округа запланированы мероприятия на неделе

С 11 по 15 марта в парке Победы в городе Краснозаводск для жителей и гостей Сергиево-Посадского округа подготовили развлекательные, культурно-просветительские и физкультурно-спортивные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации округа.

11 и 13 марта с 14:30 до 15:00 возле детской площадке пройдет литературная программа «От А до Я». 12 и 14 марта в 14:30 все желающие могут прийти на спортивную разминку «Физкульт — Ура!», которая состоится на центральной площади.

15 марта с 11:00 до 11:30 на центральной площади пройдет игровая программа, а в 11:30 начнется развлекательная программа.

Возрастное ограничение: 0+.

Вход свободный.

Парк Победы находится по адресу: Сергиево-Посадский городской округ, г. Краснозаводск, ул. Театральная (напротив сквера у культурно-досугового центра «Радуга»).

Мероприятия проводятся в рамках проекта Министерства культуры и туризма Московской области «Весна в парках Подмосковья».

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