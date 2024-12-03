В Парке Победы Сергиево-Посадского округа каждую неделю проходят мероприятия для всей семьи

Со 2 по 8 декабря в Парке Победы в Краснозаводске жителей и гостей округа ждут развлекательные, культурно-просветительские и физкультурно-спортивные мероприятия, передает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского городского округа.

В эту субботу, 7 декабря, с 11:00 до 11:30 пройдет спортивная разминка «Физкульт-Ура!». В 11:30 начнется развлекательная программа «Пора играть!». А в 12:00 для гостей парка проведут познавательную программу «От А до Я».

Парк Победы находится по адресу: Сергиево-Посадский г. о., г. Краснозаводск, ул. Театральная (напротив сквера у культурно-досугового центра «Радуга»).

Мероприятия в парке проводятся еженедельно в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».

Парк Победы — один из победителей Всероссийского конкурса. Проект благоустройства выиграл в номинации «Малые города» с населением до 20 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.