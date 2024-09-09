В парке Островского Ступина продолжаются концерты на открытых площадках

Парк в Ступине продолжает радовать жителей и гостей города концертами. Так, на главной сцене парка культуры и отдыха имени Николая Островского состоялся концерт вокального коллектива «Лаборатория голоса» и юных гостей из городского округа Домодедово — ансамбля «Мальва и карамель». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Яркая концертная программа в полюбившемся формате принесла слушателям массу положительных эмоций и впечатлений. Артисты исполнили яркие, знакомые многим современные песни и авторские композиции.

«Здорово, что не отказались от концертов пока тепло. Все такие красивые, поют здорово. И репертуар интересный», — поделилась жительница Ступино Ольга Александрова.

В следующий раз порадовать себя музыкой на свежем воздухе ступинцы и гости города смогут 11 сентября. На главной сцене парка в 18:00 состоится концертная программа «Хора русской песни» и хореографических коллективов «Калинка» и «Импульс».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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