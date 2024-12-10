В парке Луховиц для детей пройдут развлекательные мероприятия и экоакции

10, 12 и 15 декабря в луховицком центральном парке имени Героя Советского Союза, летчика-испытателя Ивана Воробьева пройдут развлекательные мероприятия и экологические акции. К участию приглашаются юные жители и гости города, их родители, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Организаторами выступают команда парка, волонтеры и аниматоры Дома культуры «Старт».

Во вторник, 10 декабря, здесь состоится акция по экологической теме «Покорми птиц в парке». Начнется действие в 12.00.

Эта же акция состоится в четверг, 12 декабря. Время — такое же.

Воскресная программа, 15 декабря, стартует со спортивной игры «Мы мороза не боимся». Начало в 12.00. Ребятишки в компании родителей и аниматоров смогут размяться на свежем воздухе и выполнить незатейливые испытания. С 12.20 начнется игра «Зимние чудеса». С 12.40 до 13.00 состоится викторина «Что мы знаем о зиме?» Кульминацией действия станет творческий мастер-класс по изготовлению снежинок. Начало в 13.00.

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