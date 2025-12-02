В парке Лосино-Петровского пройдет анимационная программа «Снежные забавы»

Жителей и гостей городского округа Лосино-Петровский приглашают провести первые дни зимы в парках округа: на жителей всех возрастов ждут спортивные, творческие и праздничные программы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

1 декабря в Лосино-Петровском и Свердловском парках состоится мероприятие «Открытие зимнего сезона». В Лосино-Петровском парке оно пройдет с 16:00 до 17:00, в Свердловском — с 18:00 до 20:00. Гостей ждут новогодняя фотозона, горячий чай и какао, сказочное представление, волшебная Изба Мороза Ивановича, зажжение огней на елочке и возможность отправить Дедушке Морозу письмо с заветным желанием.

В Свердловском парке мероприятия продолжатся 6 и 7 декабря. В субботу, 6 декабря, с 15:00 на сценической площадке пройдет игровая программа «Зимнее настроение», а затем в Избе Мороза Ивановича — творческий мастер-класс «Мастерская Снеговичков» (15:00–16:00). В воскресенье, 7 декабря, на универсальной площадке с 14:30 начнется спортивная программа «Зимние старты».

В Лосино-Петровском парке 7 декабря в зоне у очага с 15:00 пройдет спортивная программа «Зимняя зарядка», затем анимационная программа «Снежные забавы» (15:30–15:50). С 16:00 до 18:00 в мобильной резиденции Деда Мороза пройдет интерактивная программа «Дверь в новогоднюю сказку: встреча с Дедом Морозом».

Все мероприятия бесплатные и открыты для всех желающих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.