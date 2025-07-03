В парке культуры и отдыха «Бронницкий луг» состоится мероприятие «Семья. Лето. Парк»

В 11.00 пройдет Парад семей. Более 30 семей из Бронниц примут участие в традиционном праздничном шествии по территории парка, которое обязательно подарит положительные эмоции и воспоминания. Каждой семье будут вручены памятные дипломы, а после шествия пройдет розыгрыш призов. Также с 11.00 до 12.00 любой желающий сможет сфотографироваться. Профессиональный фотограф поможет создать незабываемые снимки на память. Для детей подготовили анимацию «Весёлые ромашки» с зажигательными играми и танцами на полянке с любимыми персонажами.

В 12.30 состоится концертная программа «Мелодия счастья», на которой выступят творческие коллективы культурно-досугового центра «Бронницы». Также для посетителей парка пройдут мастер — классы по росписи имбирных пряников и аппликации с 12.00 до 15.00 в купольной беседке.

Начало в 11.00.

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