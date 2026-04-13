В парке Краснозаводска пройдет неделя игр и викторин

Неделя игровых и познавательных мероприятий пройдет с 14 по 18 апреля в парке «Победы» в Краснозаводске Сергиево-Посадского округа. Для жителей подготовили викторины, спортивные разминки и развлекательную программу для всей семьи 0+, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во вторник, 14 апреля, в парке состоятся литературная викторина «От А до Я» и спортивная разминка «Физкульт Ура!». Участники смогут проверить эрудицию и активно провести время на свежем воздухе.

В четверг, 16 апреля, организаторы повторят программу. Это позволит присоединиться тем, кто не смог прийти ранее, а также снова поучаствовать в викторине и разминке.

Завершится неделя в субботу, 18 апреля, игровой программой «Пора играть!». Гостей ждут подготовленные развлечения и активный досуг. Все мероприятия рассчитаны на аудиторию 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.