В парке «Городок» пройдет праздничное мероприятие «Территория чудес»

Парк культуры и отдыха «Городок» приглашает жителей и гостей Рузского округа на общеобластное мероприятие «Территория чудес». Это уникальная возможность погрузиться в мир сказки и волшебства, получить незабываемые впечатления и создать праздничное настроение для всей семьи, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В программе: квест «Следы невиданных зверей», выступление фокусника-иллюзиониста, угощение мандаринами «Так пахнет Новый год». Катание на лошадях позволит не увлекательно провести время, но и даст возможность насладиться природой и свежим воздухом. Также будут работать резиденция Деда Мороза и особняк Бабы Яги.

Напомним, в Рузском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию услуг в сфере культуры и туризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.



«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.