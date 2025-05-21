В парке «Авангард» в Электростали появился необычный арт-объект

На самой высокой точке парка — смотровой площадке с видом на Западный пруд — установили уменьшенную копию арт-объекта «Человек, смотрящий в море». Оригинал этой необычной скульптуры находится в Крыму, на территории арт-кластера «Таврида».

Автором оригинального арт-объекта, установленного в 2019 году, стал современный российский художник Сергей Паукер-Бравин. Скульптура высотой 15 метров, состоящая из 4500 деталей, находится в бухте Капсель под Судаком. По задумке создателя, арт-объект олицетворяет человека, который черпает вдохновение перед новыми свершениями.

Электростальский парк «Авангард» идеально подошёл для размещения копии скульптуры, ведь одним из главных условий для её установки было наличие на территории водоёма. Также в парке была возможность подключить подсветку арт-объекта в тёмное время суток.

Фигура смотрящего на воду человека установлена в парке «Авангард» в рамках совместного проекта автономной некоммерческой организации «Таврида. Арт» и Московской областной дирекции по развитию парков. Проект нацелен на популяризацию современного искусства, создание новых точек притяжения для молодёжи, а также укреплению дружеских связей между Республикой Крым и Московской областью. Согласно договоренности, копии «Человека, смотрящего в море» в 2025 году будут установлены ещё в нескольких подмосковных парках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.