В парках городского округа Воскресенск прошло областное мероприятие «Мой парк — моя история», приуроченное ко Дню подмосковных парков, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В парке усадьбы Кривякино гостей ждало настоящее путешествие во времени: советские игровые автоматы и дворовые игры, тематические фотозоны, исторический квест-экскурсия. Для детей прошли мастер-классы, кукольный спектакль «Карлсон». Все желающие могли угоститься сахарной ватой, попкорном, поиграть в настольный теннис и даже посадить клубнику.

В парке «Москворецкий» вспоминали историю парка, который открыл свои двери для посетителей 10 лет назад. На мероприятии царила душевная атмосфера ностальгии и добрых воспоминаний.

На мини-эстраде прошел концерт «Парк звучит», где прозвучали знакомые и любимые песни разных лет. Зрители по достоинству оценили творческие номера Нелли Корневой, Фаины и Ларисы Кормаевых. Для детей прошли мастер-класс и викторина, подготовленные сотрудниками Воскресенской городской библиотеки № 1. Все желающие могли угоститься вкусным чаем, посетить фотовыставку и выставку работ воскресенского художника Михаила Баринова. Праздник получился светлым, теплым и по-домашнему уютным.

А уже в это воскресенье, 1 июня, в парке усадьбы Кривякино пройдёт общеобластное мероприятие «Город профессий».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.