В парках Воскресенска пройдут программы и квесты 13–19 апреля

Культурные и познавательные мероприятия пройдут с 13 по 19 апреля в парках городского округа Воскресенск. Для детей и взрослых подготовили экскурсии, мастер-классы, игровые и спортивные программы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке усадьбы Кривякино для детей от 6 лет организуют познавательные беседы, творческие мастерские в павильоне у фонтанов и игровые программы на главной площади. Подростков и взрослых приглашают на занятия по рубке шашкой около лабиринта. Участники смогут познакомиться с историей и попробовать себя в старинном боевом искусстве.

Для гостей старше 12 лет проведут экскурсию «Жемчужина Воскресенска» по предварительной записи. Экскурсанты узнают о восьмилучевой системе усадьбы, судьбах ее владельцев и обитателей, истории союза благородной девицы с «композитором-конюхом» и сделке, после которой имение перешло к купцам. Также запланированы интерактивные программы 6+ с мастер-классами, в том числе «Древний мир» по палеонтологии, «Изразцовые чудеса», «Предков наших имена», «Барышня-матрешка», «На них все держится», а также квесты «Кто сказал Кря?» и «Птичьи суперспособности». Запись осуществляется по телефону +7 (985) 698-68-81, билеты доступны онлайн.

В парке «Москворецкий» во вторник пройдет игровая программа для детей и встречи в «ИгроКлубе». В среду на роллердроме состоится «Веселая зарядка» 0+. В четверг в павильоне организуют мастер-класс и беседу «А знаете ли вы?» 0+, а участники проекта «Активное долголетие» смогут заняться северной ходьбой. Мероприятия могут перенести или отменить из-за погоды.

