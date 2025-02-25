В парках Талдомского округа отметят Масленицу

2 марта в парках культуры и отдыха Талдомского городского округа будут провожать зиму и встречать весну. Гостей парков ждут веселые масленичные забавы, молодецкие состязания, ярмарки народных умельцев, мастер-классы, кулинарные конкурсы и угощения, концертные и музыкальные программы, аукционы и многое-многое другое, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ПКиО «Победа» (г. Талдом, ул. Победы) праздник пройдет с 11:00 до 15:00 часов. В 13.00 состоится торжественное театрализованное открытие праздника. В 14.00 приглашаем на концерт народного ансамбля «Совечера» г. Москва, которое завершится ярким зажигательным фаер-шоу. В 15.00 с песнями, шутками и прибаутками будет сожжено чучело Масленицы. Изюминкой праздника станет необычный аттракцион — «Конедром».

Парк «Солнечный берег» (П.Запрудня Талдомского г. о., ул. Первомайская) приглашает на Масленицу с 14.00 до 17.00 часов. В 14.00 по парку пройдет яркое веселое шествие «Масленичный балаган». В 14.10 на главной сцене состоится торжественное театрализованное открытие праздника «Как на ярмарке коня искали». В 17.00 состоится сожжение чучела Масленицы.

Парк отдыха «Вербилки» (п. Вербилки Талдомского г. о., ул. Советская) гостеприимно распахнет ворота в Масленицу в 12.00 торжественным открытием «До свидания, Зима!». В 12.30 приглашают на праздничный концерт народного ансамбля «Совечера» г. Москва. Сжигание чучела состоится в 14.30.

Во всех парках можно будет посетить выставки-продажи продукции крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозяйственных производителей Талдомского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.