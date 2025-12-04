В парках Шатуры открыли зимний сезон в рамках проекта «Зима в Подмосковье»

Праздники для детей и взрослых в рамках проекта «Зима в Подмосковье» прошли в парках Шатуры и Рошаля. 1 декабря в округе торжественно открыли зимний сезон, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В парке им. Гагарина мероприятие стартовало на главной сцене. Шатурян приветствовал глава округа Николай Прилуцкий: «Первого декабря мы традиционно открываем новый зимний сезон в рамках губернаторской программы „Зима в Подмосковье“. Всю зиму и все новогодние праздники в парках будут проходить массовые мероприятия, на которые вас приглашаем!»

По традиции в первый зимний вечер были конкурсы и развлечения для ребят. Вместе с аниматорами дети позвали в гости Деда Мороза. Уже все вместе с главным зимним волшебником детвора зажгла новогодние огни на елке в парке. По традиции у зеленой красавицы дети водили хоровод.

Вечер завершился в резиденции Деда Мороза. Здесь каждый мог порадовать доброго волшебника своим творчеством. Никто из ребят не остался без сладкого подарка.

Отметим, что до конца декабря в парках округа будет работать почта Деда Мороза. Побывать в гостях в парковой резиденции Деда Мороза в Шатуре желающие смогут в вечернее время 13, 26, 27 и 28 декабря.

Начало зимнего сезона в рошальском парке «Крестов Брод» также встретили дружно и весело.

Для ребятни организовали игры и эстафеты. Под веселую музыку водили хороводы у зеленой красавицы-елки. Вместе со Снеговичками дети и взрослые пели песни, танцевали и праздновали начало зимы. В первый зимний день в гости к рошальцам пожаловал Дедушка Мороз. У резиденции Деда Мороза дети рассказывали стихи зимнему волшебнику и получали сладкие подарки.

В первый зимний день в городских парках можно было погреться у костра и написать письмо с самыми заветными желаниями. По сообщению дирекции парков округа, праздничные мероприятия губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» в парках Шатуры и Рошаля посетили более 1200 человек.

