В парках Подольска День России отметило более 8, 5 тысяч человек

В разных районах округа Подольска в День России состоялись музыкальные концерты, соревнования, выставки, мастер-классы. Главными площадками стали парк имени Виктора Талалихина и Детский парк культуры и отдыха в Климовске, они собрали более 8 500 человек, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В двух парках порадовали самых маленьких гостей и семьи участников специальной военной операции бесплатным мороженым, раздали более 1, 5 тысяч порций. В парке Талалихина, сквере Поколений и на площади Славы провели акцию по раздаче ленточек в цветах российского флага.

В парке имени Виктора Талалихина развернули ленту-триколор длиной 25 метров. В акции приняли участие председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Любовь Ушанева, депутат Мособлдумы Павел Максимович, депутат Совета депутатов округа Виктор Щукин, руководитель подольского отделения ассоциации ветеранов СВО Игорь Науменков, директор парка Владимир Губский и активисты молодёжных объединений. Провели викторины, мастер-классы, тематические выставки, показательные выступления, спортивные игры и мероприятия в поддержку участников СВО.

На развлекательную программу в Детский парк культуры и отдыха пришли порядка 500 зрителей. Гвоздём программы стал концерт «С Россией в сердце», который начался с выступления вокального коллектива «Гармония» Николая Агафонова и Анастасии Жердевой и исполнения песни «Россия — это мы».

В Детском парке состоялось награждение победителей конкурса рисунков «Красота доступна каждому». Картины финалистов с достопримечательностями и красотами округа можно было увидеть на передвижной выставке рядом с концертной площадкой. На каждую из них нанесли QR-код, перейдя по которому можно услышать рассказ о достопримечательности, изображенной на картине. Озвучили картины артисты Подольского драматического театра. Подольские библиотеки № 26 и № 27 организовали для маленьких посетителей тематические мастер-классы, посвященные Дню России. Все желающие могли сфотографироваться в обнимку с ростовой куклой — огромным медведем.

«Праздничный день подарил жителям атмосферу единства, радости и гордости за страну. Подольск в очередной раз показал: мы вместе, мы — Россия!» — сказал глава Городского коруга Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.