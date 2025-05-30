В парках Подмосковья стартовал сезон питьевых фонтанов от российского производителя

В парках Подмосковья один из крупнейших российских производителей фильтров для очистки воды «Барьер» установил питьевые фонтанчики. В этом году их количество увеличилось — к проекту присоединились еще 12 подмосковных парков, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Питьевые фонтанчики оборудованы трехступенчатой системой фильтрации, которая очищает воду от хлора, ржавчины, органических примесей и тяжелых металлов. Также наличие фонтанчиков в парках сокращает количество используемых пластиковых бутылок, которые негативно сказываются на экологии.

В рамках проекта пройдут интерактивные «Уроки чистой воды» с экспериментами, на которых юные посетители в занимательном игровом формате узнают от профессора Водичкина о свойствах воды. Первые занятия состоятся 1 июня в парке «Серебряный», м. о. Серебряные пруды, и в парке им. Н. Островского, г. о. Ступино.

Питьевые фонтанчики будут работать в течение всего летнего сезона до сентября. Найти их расположение можно на интерактивной карте по ссылке. Жители и гости региона, совершая прогулку, могут бесплатно набирать чистую фильтрованную воду на территории 34 парков:

Парк на ул. Набережная, г. о. Долгопрудный;

Парк на ул. Парковая, г. о. Долгопрудный;

Центральный парк Победы, г. о. Долгопрудный;

ПКиО «Елочки», г. о. Домодедово;

Парк «Взлет», г. о. Домодедово;

Центральный ПКиО, м. о. Зарайск;

Городской парк, г. о. Кашира;

ПКиО «Дубовая роща», г. о. Кашира;

Набережная реки Ока, г. о. Кашира;

Клинский городской парк культуры и отдыха «Сестрорецкий», г. о. Клин;

Парк Мира, г. о. Коломна;

Центральный городской парк, г. о. Королев;

Детский городок «Сказочный», г. о. Красногорск;

ЭкоПарк «Губайловский», г. о. Красногорск;

ПКиО «Ивановские пруды», г. о. Красногорск;

Томилинский лесопарк «Лесная опушка», г. о. Люберцы;

ЦПКиО «Парк Мира», г. о. Мытищи;

Центральный парк им. В. В. Воровского, Наро-Фоминский г. о.

Парк Победы, Наро-Фоминский г. о.

Парк 30-летия Победы, Орехово-Зуевский г. о.

ПКиО «Дулевский», г. Ликино-Дулево, Орехово-Зуевский г. о.;

Парк культуры и отдыха, Павлово-Посадский г. о.;

ГПКиО им. В. Талалихина, г. о. Подольск;

Детский ПКиО, г. о. Подольск;

Центральный городской ПКиО г. Пушкино, г. о. Пушкинский;

Городской ПКиО г. Ивантеевка, г. о. Пушкинский;

ПКиО «Скитские пруды», Сергиево-Посадский г. о.;

Историко-культурный и ландшафтный парк «Покровский», г. Хотьково, Сергиево-Посадский г. о.;

Парк культуры и отдыха «Серебряный», м. о. Серебряные Пруды;

Городской парк, г. о. Солнечногорск;

ПКиО им. Н. Островского, г. о. Ступино;

ПКиО им. Ю. Гагарина, м. о. Шатура;

Городской парк (парк аттракционов), м. о. Шаховская;

Парк «Авангард», г. о. Электросталь.

Проект реализуется совместно с АНО «МосОблПарк» при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее сообщалось, что в теплый сезон 2024 года питьевые фонтаны появились уже в 22 парках Подмосковья.