В парках Подмосковья стартовал сезон питьевых фонтанов от российского производителя

Культура

Фото - © Министерство культуры и туризма Московской области

В парках Подмосковья один из крупнейших российских производителей фильтров для очистки воды «Барьер» установил питьевые фонтанчики. В этом году их количество увеличилось — к проекту присоединились еще 12 подмосковных парков, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Питьевые фонтанчики оборудованы трехступенчатой системой фильтрации, которая очищает воду от хлора, ржавчины, органических примесей и тяжелых металлов. Также наличие фонтанчиков в парках сокращает количество используемых пластиковых бутылок, которые негативно сказываются на экологии.

В рамках проекта пройдут интерактивные «Уроки чистой воды» с экспериментами, на которых юные посетители в занимательном игровом формате узнают от профессора Водичкина о свойствах воды. Первые занятия состоятся 1 июня в парке «Серебряный», м. о. Серебряные пруды, и в парке им. Н. Островского, г. о. Ступино.

Питьевые фонтанчики будут работать в течение всего летнего сезона до сентября. Найти их расположение можно на интерактивной карте по ссылке. Жители и гости региона, совершая прогулку, могут бесплатно набирать чистую фильтрованную воду на территории 34 парков:

  • Парк на ул. Набережная, г. о. Долгопрудный;
  • Парк на ул. Парковая, г. о. Долгопрудный;
  • Центральный парк Победы, г. о. Долгопрудный;
  • ПКиО «Елочки», г. о. Домодедово;
  • Парк «Взлет», г. о. Домодедово;
  • Центральный ПКиО, м. о. Зарайск;
  • Городской парк, г. о. Кашира;
  • ПКиО «Дубовая роща», г. о. Кашира;
  • Набережная реки Ока, г. о. Кашира;
  • Клинский городской парк культуры и отдыха «Сестрорецкий», г. о. Клин;
  • Парк Мира, г. о. Коломна;
  • Центральный городской парк, г. о. Королев;
  • Детский городок «Сказочный», г. о. Красногорск;
  • ЭкоПарк «Губайловский», г. о. Красногорск;
  • ПКиО «Ивановские пруды», г. о. Красногорск;
  • Томилинский лесопарк «Лесная опушка», г. о. Люберцы;
  • ЦПКиО «Парк Мира», г. о. Мытищи;
  • Центральный парк им. В. В. Воровского, Наро-Фоминский г. о.
  • Парк Победы, Наро-Фоминский г. о.
  • Парк 30-летия Победы, Орехово-Зуевский г. о.
  • ПКиО «Дулевский», г. Ликино-Дулево, Орехово-Зуевский г. о.;
  • Парк культуры и отдыха, Павлово-Посадский г. о.;
  • ГПКиО им. В. Талалихина, г. о. Подольск;
  • Детский ПКиО, г. о. Подольск;
  • Центральный городской ПКиО г. Пушкино, г. о. Пушкинский;
  • Городской ПКиО г. Ивантеевка, г. о. Пушкинский;
  • ПКиО «Скитские пруды», Сергиево-Посадский г. о.;
  • Историко-культурный и ландшафтный парк «Покровский», г. Хотьково, Сергиево-Посадский г. о.;
  • Парк культуры и отдыха «Серебряный», м. о. Серебряные Пруды;
  • Городской парк, г. о. Солнечногорск;
  • ПКиО им. Н. Островского, г. о. Ступино;
  • ПКиО им. Ю. Гагарина, м. о. Шатура;
  • Городской парк (парк аттракционов), м. о. Шаховская;
  • Парк «Авангард», г. о. Электросталь.

Проект реализуется совместно с АНО «МосОблПарк» при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее сообщалось, что в теплый сезон 2024 года питьевые фонтаны появились уже в 22 парках Подмосковья.