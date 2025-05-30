В парках Подмосковья стартовал сезон питьевых фонтанов от российского производителя
Фото - © Министерство культуры и туризма Московской области
В парках Подмосковья один из крупнейших российских производителей фильтров для очистки воды «Барьер» установил питьевые фонтанчики. В этом году их количество увеличилось — к проекту присоединились еще 12 подмосковных парков, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Питьевые фонтанчики оборудованы трехступенчатой системой фильтрации, которая очищает воду от хлора, ржавчины, органических примесей и тяжелых металлов. Также наличие фонтанчиков в парках сокращает количество используемых пластиковых бутылок, которые негативно сказываются на экологии.
В рамках проекта пройдут интерактивные «Уроки чистой воды» с экспериментами, на которых юные посетители в занимательном игровом формате узнают от профессора Водичкина о свойствах воды. Первые занятия состоятся 1 июня в парке «Серебряный», м. о. Серебряные пруды, и в парке им. Н. Островского, г. о. Ступино.
Питьевые фонтанчики будут работать в течение всего летнего сезона до сентября. Найти их расположение можно на интерактивной карте по ссылке. Жители и гости региона, совершая прогулку, могут бесплатно набирать чистую фильтрованную воду на территории 34 парков:
- Парк на ул. Набережная, г. о. Долгопрудный;
- Парк на ул. Парковая, г. о. Долгопрудный;
- Центральный парк Победы, г. о. Долгопрудный;
- ПКиО «Елочки», г. о. Домодедово;
- Парк «Взлет», г. о. Домодедово;
- Центральный ПКиО, м. о. Зарайск;
- Городской парк, г. о. Кашира;
- ПКиО «Дубовая роща», г. о. Кашира;
- Набережная реки Ока, г. о. Кашира;
- Клинский городской парк культуры и отдыха «Сестрорецкий», г. о. Клин;
- Парк Мира, г. о. Коломна;
- Центральный городской парк, г. о. Королев;
- Детский городок «Сказочный», г. о. Красногорск;
- ЭкоПарк «Губайловский», г. о. Красногорск;
- ПКиО «Ивановские пруды», г. о. Красногорск;
- Томилинский лесопарк «Лесная опушка», г. о. Люберцы;
- ЦПКиО «Парк Мира», г. о. Мытищи;
- Центральный парк им. В. В. Воровского, Наро-Фоминский г. о.
- Парк Победы, Наро-Фоминский г. о.
- Парк 30-летия Победы, Орехово-Зуевский г. о.
- ПКиО «Дулевский», г. Ликино-Дулево, Орехово-Зуевский г. о.;
- Парк культуры и отдыха, Павлово-Посадский г. о.;
- ГПКиО им. В. Талалихина, г. о. Подольск;
- Детский ПКиО, г. о. Подольск;
- Центральный городской ПКиО г. Пушкино, г. о. Пушкинский;
- Городской ПКиО г. Ивантеевка, г. о. Пушкинский;
- ПКиО «Скитские пруды», Сергиево-Посадский г. о.;
- Историко-культурный и ландшафтный парк «Покровский», г. Хотьково, Сергиево-Посадский г. о.;
- Парк культуры и отдыха «Серебряный», м. о. Серебряные Пруды;
- Городской парк, г. о. Солнечногорск;
- ПКиО им. Н. Островского, г. о. Ступино;
- ПКиО им. Ю. Гагарина, м. о. Шатура;
- Городской парк (парк аттракционов), м. о. Шаховская;
- Парк «Авангард», г. о. Электросталь.
Проект реализуется совместно с АНО «МосОблПарк» при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.
Ранее сообщалось, что в теплый сезон 2024 года питьевые фонтаны появились уже в 22 парках Подмосковья.