В парках Подмосковья пройдет празднование 80-летия со дня Великой Победы

9 мая в 100 парках Московской области состоится общеобластное мероприятие «Подвиг. Победа Память.», приуроченное к празднованию 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В этот день посетителей традиционно ждут акция «Вальс Победы», кинопоказы военно-патриотических фильмов, лектории «Уроки истории в парке» и многое другое. Также все желающие смогут угоститься солдатской кашей на полевой кухне и принять участие в акции «Георгиевская лента».

В рамках празднования 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной Войне в 27 парках Подмосковья будут работать 30 уличных выставок, посвященных местным жителям-героям Великой Отечественной войны, Специальной военной операции и участникам Парада Победы 1945 г.

Так, в Городском парке, г. о. Шаховская, состоится торжественное открытие стелы «Шаховская — населенный пункт воинской доблести Московской области». Помимо этого, для посетителей проведут онлайн-трансляцию парада на Красной площади и концерт ансамбля песни и пляски ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда». На протяжении всего мероприятия гостей ждут мастер-классы, музейная экспозиция под открытым небом и показ фильма «Баллада о солдате».

В парке «Сестрорецкий», г. о. Клин, гости смогут увидеть прямую трансляцию Парада военной техники и авиации на Красной площади, концертную программу государственного оркестра «Гусляры России» и «Вальс Победы», а также принять участие в акции «Сад памяти». Помимо этого, в парке будут организованы масштабная фотозона «Белые журавли» и тематические интерактивные площадки.

В парке им. В. Талалихина, г. о. Подольск, посетителей приглашают на выставки военной техники и оружия, мастер-класс по военной подготовке и на концерт «Наследники Победы». Любой желающий сможет написать письмо бойцам на полевой почте и посетить танцевальный вечер под мелодии военных лет.

В парке усадьбы Кривякино, г. о. Воскресенск, откроется «Стена памяти» с портретами участников ВОВ, а также выставка фотографий «Они сражались за родину» и выставка «Герои войны. Рассекреченная война». На главной сцене гостей ждут лазерное шоу, концерт духового оркестра, кавер-группы «Власов Бенд» и творческих коллективов Воскресенска. Атмосферу праздника создадут тематические площадки военно-патриотических объединений, танцы в стиле ретро и угощение солдатской кашей.

В Зарайском парке культуры и отдыха будут работать 5 тематических фотозон, посвященных каждому году Великой Отечественной войны, а также мемориальная фотовыставка о местных героях-участниках войны. Посетители смогут увидеть прямую трансляцию Парада Победы на Красной площади, а также серию советских фильмов о войне. В рамках торжественной программы выступит духовой оркестр и состоится чествование тружеников тыла, ветеранов войны и боевых действий.

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что каждый год в Подмосковье открывается по 10-12 парков. Каждый парк делают содержательным.

«Это большие территории от 30 до 180 гектаров, и, конечно, преображается вся жизнь вокруг. Можно отдыхать, заниматься спортом», — сказал глава региона.