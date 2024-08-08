В парках Подмосковья побывало свыше 16,4 млн человек за 2 месяца летнего сезона

С 3 июня июля по 28 июля парки Подмосковья посетило более 16,4 млн человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории Московской области расположены 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Самые посещаемые парки за два месяца летнего сезона: парк Пехорка в Балашихе — более 750 тыс. человек; парк им. Л. Н. Толстого в Химках — 462 тыс. человек; Центральный парк в округе Пушкинский — 397 тыс. человек; парк Сестрорецкий в Клину — 330 тыс. человек; парк Мира в Мытищах — 322 тыс. человек.

«С 2021 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева в регионе запущена новая программа по созданию комфорта на лесопарковых территориях „Парки в лесу“. Целью программы является развитие лесопарковых зон. В них создаются комфортные прогулочные зоны с использованием экологичных материалов, что позволяет проводить работы без причинения вреда окружающей среде. За это время мы благоустроили 26 лесопарков», — отметил Михаил Хайкин.

На сегодняшний день в парках функционируют 379 точек нестационарных торговых объектов. Из них 227 павильонов (в том числе 57 с летними верандами) и 152 мобильных торговых объекта (41 фудтрак, 111 тележек). Кроме того, на территории парков размещено 615 аттракционов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.