В парках Подмосковья акцию «Крымская весна» посетили 4,8 тыс человек

Тематическое мероприятие «Крымская весна», приуроченное ко Дню воссоединения Крыма с Россией, прошло 18 и 19 марта в 62 парках Подмосковья и собрало более 4,8 тыс человек. Гости участвовали в концертах, викторинах, флешмобах и акциях по раздаче ленточек в цветах российского флага, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.