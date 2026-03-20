В парках Подмосковья акцию «Крымская весна» посетили 4,8 тыс человек
Тематическое мероприятие «Крымская весна», приуроченное ко Дню воссоединения Крыма с Россией, прошло 18 и 19 марта в 62 парках Подмосковья и собрало более 4,8 тыс человек. Гости участвовали в концертах, викторинах, флешмобах и акциях по раздаче ленточек в цветах российского флага, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В парке «200 лет Егорьевску» состоялись викторина «Крым — возвращение домой» и концертная программа. Для посетителей также открыли фотовыставку «Крым — Россия навсегда». Почетными гостями стали представители государственного фонда «Защитники Отечества».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.