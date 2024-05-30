В парках Одинцовского округа 31 мая стартует сезон живой музыки

Сезон живой музыка начнется в парках Одинцовского округа уже 31 мая. 31 мая в 16:00 в парке «Раздолье» для посетителей выступит эстрадный оркестр Одинцовского центра культурного развития с программой «Зеленый город», сообщается на официальном сайте администрации округа.

2 июня в 18:00 сцена городского парка Звенигорода наполнится музыкой детского духового оркестра под управлением Александра Шулаева.

В течение всего летнего сезона коллективы будут продолжать радовать гостей музыкальными программами в парках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.