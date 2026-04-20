В парках Коломны пройдут мероприятия к 40-летию Чернобыля

Памятные и спортивные мероприятия пройдут в парках Коломны и Озер с 20 по 26 апреля к 40-летию аварии на Чернобыльской АЭС. Жителей и гостей округа приглашают на выставки, лекции, мастер-классы и тренировки на свежем воздухе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На этой неделе в парках округа запланированы спортивные и познавательные активности. В озерском парке «Сосновый бор» 20 и 23 апреля с 13.00 до 13.30 пройдут пробежка и мастер-класс по настольному теннису, а 26 апреля с 11.40 до 13.00 состоится тематическая программа.

В сквере имени В. А. Зайцева в Коломне мероприятия проведут 22 апреля с 13.00 до 14.20, 23 апреля с 15.00 до 16.00 и 26 апреля с 11.40 до 13.00. В парке Мира 23 апреля с 9.30 до 10.30 организуют разминку и тренировку по футболу, 25 апреля с 9.00 до 9.50 — традиционный забег «5 верст», 26 апреля с 11.00 до 12.20 — программу выходного дня.

Центральной темой выходных станет 40-летие аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В парках откроется фотовыставка «Герои невидимого фронта», пройдут мастер-класс «Белый журавлик» и лекция «Эхо мирного атома». Вход на мероприятия свободный. 0+

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.