В парках Балашихи проведут спортивные и культурные мероприятия

Культурная и спортивная программа пройдет в парках Балашихи на этой неделе. Жителей приглашают на тренировки, забеги, скандинавскую ходьбу и интерактивные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке Пехорка-лес тренировки стартуют со среды. В среду и четверг в 15:00 на площадке у стадиона пройдет весенняя общефизическая подготовка, в пятницу в 10:00 — дыхательная гимнастика. В четверг в 13:40 здесь же начнется культурная программа с активными играми для детей и интеллектуальными занятиями.

В парке на Заречной спортивная программа откроется во вторник. Во вторник и четверг в 20:00 состоится забег «В закат», в субботу в 9:00 — дружеский старт «5 верст». В четверг в 10:10 пройдет активная разминка и ОФП.

В парке на Солнечной в четверг в 11:30 у входной группы организуют разминку и весеннюю общефизическую подготовку. В парке «Пехорка» в среду в 14:00 на площадке у коворкинга проведут занятие по скандинавской ходьбе. В четверг здесь же запланированы скандинавская ходьба в 14:00 и «Веселые старты» в 15:20, а в 15:00 на сцене пройдет интерактивная программа, дискотека и эколекторий.

В Пестовском парке во вторник и четверг в 12:00 состоятся занятия по скандинавской ходьбе, в субботу в 9:00 — старт «5 верст». В Ольгинском лесопарке у входа рядом с рестораном «Ботаника» в четверг в 18:30, 19:00 и 19:30 пройдут тренировки для взрослых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.