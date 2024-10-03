В Париже в Диснейленде модель показа Coperni вышла на подиум в футболке с Vinted

Бренд Coperni не стал отрицать, что купил футболку с Микки Маусом на литовском маркетплейсе Vinted, затем включил ее в образ модели, которая прошлась по подиуму, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент с футболкой стал известен после того, как контент-креатор BlacklotProd Квентин узнал свою вещь на модели и рассказал об этом в соцсетях. По его словам, он продал предмет одежды на платформе Vinted за 9 евро, а покупатель просил его отправить футболку как можно скорее.

В итоге футболка с Микки Маусом стала частью коллекции весна-лето 2025 от бренда Coperni. Квентин также рассказал, что купил футболку во Флориде за 10 евро, но затем продал.

Coperni подтвердили, что действительно купили футболку. Теперь пользователи Сети гадают, спланированной ли оказалась ситуация или это случайность.