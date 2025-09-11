В Париже обнаружена утерянная картина Рубенса «Христос на кресте»

В частном особняке в VI округе Парижа обнаружена картина Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте», считавшаяся утерянной с 1613 года, сообщает газета «Известия» .

Сенсационная находка произошла в столице Франции — Об этом сообщил президент аукционного дома Жан-Пьер Осена, лично участвовавший в инвентаризации имущества.

Произведение размером 105,5 на 72,5 см было создано Рубенсом на пике его творческих возможностей. Подлинность работы подтвердил ведущий специалист по немецкому, фламандскому и голландскому искусству XV–XVI веков профессор Нильс Бюттнер, назвавший находку «невероятной удачей».

«Это самое начало живописи эпохи барокко, — пояснил Осена. — Распятый Христос изображен изолированным, светящимся и ярко выделяющимся на фоне темного и угрожающего неба. За скалистым зеленым фоном Голгофы открывается вид на Иерусалим, освещенный, но, видимо, под грозой».

Картина сохранилась в хорошем состоянии, учитывая ее возраст и историю. Находка уже признана одним из самых значительных открытий в мире искусства за последние десятилетия. В ближайшее время произведение будет представлено публике, а затем выставлено на аукцион, где ожидает рекордных цен.