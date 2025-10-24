В Орехово-Зуевском округе возрождают традиции браного ткачества

После работы в московской рекламе и моде Наталья вернулась в Орехово-Зуевский округ, чтобы создавать яркие рельефные полотна, переосмысливая традиционное ремесло на современный лад.

«Ее работы уже оценили на федеральном уровне: они выставлялись в Царицыно и Государственном историческом музее, а гобелен „Несмеяна“ вошел в коллекцию Томского музея мифологии. Все создается на ручных ткацких станках по старинным технологиям», — сообщила замглавы городского округа Ирина Говорова.

В планах у Натальи открытие арт-пространства, посвященного истории тканей и ткачества, а также школы для взрослых по обучению такому интересному мастерству.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.