В Орехово-Зуевском округе утвердили охранные зоны станции Дрезна

Охранные зоны установили для железнодорожной станции Дрезна в Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья. Соответствующее постановление правительство Московской области приняло 12 мая 2026 года для сохранения исторического облика объекта, сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия.

Станция Дрезна является объектом культурного наследия регионального значения. Для защиты здания вокзала и его историко-культурного окружения на прилегающей территории установлены зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности.

В границах охранных зон запрещено сносить или переносить историко-градостроительные объекты, а также возводить новые постройки, если они могут нанести ущерб сложившейся среде. Подробные требования закреплены в постановлении правительства Московской области от 12.05.2026 № 523-ПП.

Станция появилась в период строительства Московско-Нижегородской железной дороги в 1858–1862 годах, когда через промышленно развитый район прокладывали новые пути. Первое здание вокзала было деревянным, а в 1903 году по инициативе начальника станции Павла Покровского построили кирпичное здание, которое используется по назначению до сих пор. Вокзал остается одним из немногих дореволюционных памятников Дрезны, сохранившихся в городе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.