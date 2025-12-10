В Орехово-Зуевском округе прошел концерт ко Дню Героев Отечества 9 декабря

В Зимнем театре Орехово-Зуево 9 декабря прошел праздничный концерт в честь Дня Героев Отечества. Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий поздравил собравшихся с праздником и отметил, что этот день посвящен не только обладателям званий Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации, но и всем, для кого долг, честь и Родина важнее собственной жизни.

В округе проживают 26 Героев Советского Союза, 5 полных кавалеров ордена Славы и 2 Героя Российской Федерации. Среди них — Лидия Ивановна Шулайкина, единственная женщина-летчик-штурмовик морской авиации в годы Великой Отечественной войны, и гвардии майор Алексей Николаевич Осокин.

Руслан Заголовацкий и депутат Мособлдумы Максим Коркин вручили награды участникам и ветеранам специальной военной операции, а также другим героям округа. Знак отличия Орехово-Зуевского округа за помощь в проведении спецоперации был вручен Светлане Фоминой, матери погибшего участника СВО Максима Фомина.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.