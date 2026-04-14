В Орехово-Зуеве отметили пятилетие Балашихинской епархии

Торжественное богослужение в честь первого пятилетия Балашихинской епархии прошло 14 апреля в Соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Орехово-Зуеве. Службу возглавил епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первый юбилей Балашихинской епархии Русской православной церкви отметили в главном храме Орехово-Зуева. В богослужении приняли участие духовенство и прихожане.

«Благодарю архиерея Русской православной церкви, епископа Балашихинского и Орехово-Зуевского Николая за мудрое руководство и искреннее служение. По его благословению был создан оперативный штаб помощи участникам СВО. Также при участии епархии проведен ремонт двух детских отделений в Луганской клинической больнице», — отметил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Сегодня Балашихинская епархия объединяет восемь округов — от Балашихи до Шатуры. В ее состав входят более 200 приходов. В благочиниях регулярно проходят духовные, просветительские и спортивные мероприятия.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.