В Орехово-Зуеве 25 февраля откроется выставка фарфора

Выставка фарфора «Лад» откроется 25 февраля в Орехово-Зуевском городском историко-краеведческом музее. В экспозиции представят работы художниц Натальи Садовой и Елены Щетинкиной, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозиции покажут авторские произведения в разных техниках и формах — от подарочных ваз и сервизов до расписных чайников и картин. Посетители увидят разнообразие цветовых решений и художественных подходов к работе с фарфором.

Наталья Садовая более 20 лет работает на Дулевском фарфоровом заводе. Она создает рисунки для живописи и деколей, разрабатывает формы предметов и ваз. Ее орнаменты отличают изысканные линии и чувство меры, а сами работы нередко называют «космичными».

Елена Щетинкина — член «Союза художников России», ранее занимала должность главного художника на Южноуральском фарфоровом заводе. Она работает не только с фарфором, но и с акварелью, пастелью и графикой. В произведениях художница обращается к истокам русской культуры, исследует сюжеты сказок, былин и преданий.

Выставка будет работать до 22 марта по адресу: Московская область, Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 3. Подробности размещены на сайте музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.