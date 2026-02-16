В Орехово-Зуеве 25 февраля откроется выставка фарфора «Лад»

сегодня в 18:28

Выставка «Лад», посвященная работам Натальи Садовой и Елены Щетинкиной, пройдет в Орехово-Зуевском историко-краеведческом музее с 25 февраля по 22 марта 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организаторы отмечают, что выставка раскрывает идею «Лада» как традиционного русского понимания гармонии, красоты и духовного единства. Елена Щетинкина подчеркнула, что фарфор — древнейший и сложнейший по технологии материал среди керамики, в котором соединяются огонь, земля, вода и воздух.

Мероприятие проводится при поддержке Дулевского фарфорового завода. Открытие выставки состоится 25 февраля в 16:00, в этот день вход будет бесплатным. Возрастное ограничение — 0+.

Ранее в Доме Оглоблина этого же музея открылась выставка микроминиатюр Владимира Анискина «Шедевры микроискусства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.