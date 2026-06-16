В округе Щелково утвердили охрану флигеля усадьбы Гребнево

Западный флигель усадьбы Гребнево является объектом культурного наследия федерального значения. Распоряжением от 10.06.2026 № 06РВ-461 утвержден перечень элементов, подлежащих обязательному сохранению.

Под охрану включены местоположение и градостроительные характеристики здания, объемно-пространственная композиция Г-образного двухэтажного строения с портиками, а также архитектурно-художественное оформление фасадов. Кроме того, сохраняются материал и характер обработки фасадных поверхностей, их колористическое решение, капитальные стены и перемычки.

Усадьба Гребнево — крупный архитектурно-парковый ансамбль на берегах реки Любосеевки и Барских прудов. История имения известна с XVI века, а современный облик начал формироваться с 1781 года при Татьяне Бибиковой. В 1811 году усадьба перешла к братьям Голицыным. В 1817–1823 годах при Сергее Голицыне здесь провели масштабную реконструкцию: по проекту архитектора Николая Дерюгина построили парные флигели, парадные ворота в виде триумфальной арки и зимний Никольский храм в стиле ампир. В оформлении интерьеров участвовал итальянский художник Доменико Жилярди.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.