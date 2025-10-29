В округе Пушкинский прошел спектакль «Сватовство гусара или Петербургский ростовщик»

22 октября в Пушкинском музыкально-драматическом театре, единственном профессиональном музыкальном театре Подмосковья, состоялась премьера спектакля «Сватовство гусара или Петербургский ростовщик» по произведению знаменитого классика русской литературы Николая Алексеевича Некрасова, который писал не только серьезные стихи, но и театральные пьесы. Первые показы прошли 24 и 26 октября с огромным успехом, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Пьеса, отмечающая в этом году 180-летний юбилей, поставлена по мотивам популярной музыкальной телевизионной комедии «Сватовство гусара», музыку к которой написал замечательный российский композитор Геннадий Гладков, стихи песен — Юлий Ким, а авторами сценария стали Светлана Дружинина и Анатолий Борисов.

Постановщиком спектакля и исполнителем главной роли ростовщика Потапа Ивановича Лоскутова выступил художественный руководитель театра, заслуженный работник культуры Московской области Борис Урецкий. В постановке также заняты заслуженная артистка Московской области Екатерина Житарь, артисты Евгений Башлыков, Сергей Гаврилов, Юрий Лазарь, Елена Фортовая, Алена Романова, Екатерина Ерина, Анастасия Ковалева, Антон Майер, Роман Бакке, Светлана Ким и Татьяна Семенова.

Благодаря поддержке Российского фонда культуры, театр не только смог поставить спектакль по классическому русскому водевилю, но и организовал пять некоммерческих показов спектакля, которые посетят более тысячи человек — ветераны, пенсионеры, члены семей участников СВО, многодетные семьи. Эти показы проходят не только на основной сцене театра, но и в домах культуры в небольших населенных пунктах Пушкинского г. о.

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.