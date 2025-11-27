В округе Пушкинский открылись Рождественские образовательные чтения

Мероприятие, объединившее около 70 участников, представителей движения «Юнармия» и участников движения «Волонтеры Подмосковья» Городского округа Пушкинский, прошло в рамках общей темы: «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени».

Ключевым моментом мероприятия стало подписание Плана муниципальных мероприятий, а также Соглашения о сотрудничестве с МБУ КМДЦ «Точка притяжения», что знаменует дальнейшее развитие совместной работы в сфере образования и духовно-нравственного просвещения.

Содержательная часть Чтений включила в себя доклады спикеров. Протоиерей Илия Зубрий раскрыл смысловые понятия темы Чтений в контексте восприятия верующего педагога. Иерей Иоанн Малевич рассказал о путях решения духовных вопросов для современного человека на примере огласительных бесед в Казанском храме.

«Мы видим, что происходит с нашими детьми, что происходит с молодёжью, как они себя часто ведут неподобающе. На это хочется обратить внимание и взрослых, тех, кто их учит, и молодежи, потому что нам надо передать им будущее», отметил протоиерей Иоанн Монаршек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.