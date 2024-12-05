В округе Пушкинский фестиваль современного танца занял призовое место в премии

Гала-концерт II Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках», который проходил в округе Пушкинский в сентябре этого года, занял III место престижной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

27–29 ноября в Нижнем Новгороде состоялся финал ХIII международной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards. В финале участвовали 348 проектов из 57 регионов России, 2 регионов Республики Беларусь и 1 проект из Южной Осетии. 14 сентября в Ивантеевке на сцене выступили 39 молодежных коллективов, собрались 15 тысяч зрителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.