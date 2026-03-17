В Одинцовском округе утвердили границы селища XV–XVII веков

Границы территории и режим использования археологического селища Подлипки-1 утвердили в Кубинке Одинцовского округа. Объект датируется XV — началом XVII века и признан выявленным памятником культурного наследия, сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.

Селище Подлипки-1 выявили в 2006 году специалисты Подмосковной археологической экспедиции Института археологии РАН. В 2024–2025 годах на территории провели новый комплекс полевых работ: изучили архивные материалы, обследовали участок, собрали находки и выполнили локальные раскопки для научного обоснования границ памятника.

По данным писцовых источников, включая дозорные книги 1628 года, на этом месте располагалось дворцовое село с деревянным Георгиевским храмом. Храм был разрушен в период Смутного времени. Памятник находится на правом берегу реки Сетуни и, несмотря на длительное сельскохозяйственное использование земли, сохранил культурный слой, что подтвердили археологические исследования.

Утверждение границ и режима использования территории закрепляет охранный статус объекта и позволяет обеспечить его сохранность при дальнейшем градостроительном освоении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.