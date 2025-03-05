В Одинцовском округе состоится «Ярмарка народных талантов» в марте
Фото - © Юдинский КДЦ «Молодежный»
Жителей Одинцовского округа приглашают принять участие в ежегодном открытом фестивале-конкурсе «Ярмарка народных талантов», проходящим в структурном подразделении Юдинский КДЦ «Молодежный» МБУК Культурно-досугового центра «Назарьевский», сообщает пресс-служба администрации округа.
На одной площадке соберутся фольклорные коллективы и народные хоры, семейные и детские ансамбли, чтецы и мастера игры на народных инструментах всех возрастов. Также жители муниципалитета смогут познакомиться с мастерами, которые работают в традиционных техниках декоративно-прикладного творчества, художники и мастера, работающие в различных современных техниках декоративно-прикладного искусства, художники и фотохудожники.
Идейный вдохновитель и художественный руководитель фестиваля-конкурса — Любовь Терещенко.
Для участия необходимо до 10 марта 2025 года подать заявку, заполнив анкету в гугл-форме: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddKe54oceNKZp1ad3dAnssVXiI6gwRvwFCl63NuDYjeP1QOQ/viewform.
Возрастное ограничение: 6+.
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