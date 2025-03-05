В Одинцовском округе состоится «Ярмарка народных талантов» в марте

На одной площадке соберутся фольклорные коллективы и народные хоры, семейные и детские ансамбли, чтецы и мастера игры на народных инструментах всех возрастов. Также жители муниципалитета смогут познакомиться с мастерами, которые работают в традиционных техниках декоративно-прикладного творчества, художники и мастера, работающие в различных современных техниках декоративно-прикладного искусства, художники и фотохудожники.

Идейный вдохновитель и художественный руководитель фестиваля-конкурса — Любовь Терещенко.

Для участия необходимо до 10 марта 2025 года подать заявку, заполнив анкету в гугл-форме: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddKe54oceNKZp1ad3dAnssVXiI6gwRvwFCl63NuDYjeP1QOQ/viewform.

Возрастное ограничение: 6+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.