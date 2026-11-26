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Юные скрипачи и виолончелисты из Москвы и Подмосковья 23 ноября выступили на межзональном «Конкурсе миниатюр» в Одинцовском округе. Гран-при получила ученица детской школы искусств Краснознаменска Елизавета Горбачева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Межзональный конкурс учащихся на струнных смычковых инструментах прошел 23 ноября. В прослушиваниях участвовали воспитанники детских музыкальных школ и школ искусств Одинцовского округа, Москвы, Электростали, Краснознаменска, Королева, Щелково, Красногорска, Клина, Балашихи, Лыткарина, Рузы, Сергиева Посада и Апрелевки.

В жюри вошли заслуженная артистка Российской Федерации, доцент кафедры скрипки Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Ариадна Анчевская и лауреат международных конкурсов, доцент кафедры камерного ансамбля и квартета Российской академии музыки имени Гнесиных Наталья Волкова. Гран-при завоевала ученица детской школы искусств городского округа Краснознаменск Елизавета Горбачева.

Ежегодный «Конкурс миниатюр» проводят с 2021 года на базе Одинцовской детской школы искусств «Классика». В 2023 году он получил статус открытого окружного, а в 2026 году стал межзональным и расширил географию участников.

Конкурс помогает выявлять и поддерживать талантливых юных музыкантов, развивать исполнительское мастерство, сохранять и популяризировать традиции игры на струнных инструментах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.