В Одинцовском округе провели фестиваль русской культуры

Фестиваль русской культуры состоялся 30 мая в парке культуры, спорта и отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной в Одинцовском округе. В программе приняли участие волонтеры Подмосковья, представители «Одинцовского молодежного центра» и жители всех возрастов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздник прошел на территории Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной. Для гостей подготовили интерактивные площадки, посвященные народным традициям и ремеслам. Участники фестиваля знакомились с элементами русской культуры в формате мастер-классов и открытых творческих занятий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.