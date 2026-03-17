В Одинцовском округе прошла лекция о детстве Пушкина

Лекция «Детство А. С. Пушкина в Москве и Подмосковье» состоялась 14 марта в детском центре усадьбы Вяземы в Одинцовском округе. Ее провела экскурсовод музея Тамара Уланова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участникам рассказали о московских местах, связанных с юными годами поэта, а также о подмосковном Захарове, где Пушкин проводил время у своей бабушки Марии Ганнибал. Отдельное внимание уделили версиям места рождения поэта в Москве.

Сегодня исследователи опираются на работы С. К. Романюка, согласно которым вероятным местом рождения считается угол Малой Почтовой улицы, дом 4, и Госпитального переулка, дома 1–3.

Лекция стала результатом исследовательской работы Тамары Улановой и Л. И. Жевняк при участии Л. Н. Самсоновой. В рамках подготовки они неоднократно выезжали в Москву, чтобы изучить исторические локации и подобрать иллюстративные материалы для слайдов.

