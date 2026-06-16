В Одинцовском округе прошла экскурсия о «Тайне трех карт»

Авторская интерактивная экскурсия «Усадьба Вяземы и тайна трех карт» состоялась 13 июня в музее-заповеднике А. С. Пушкина в Больших Вяземах. Участники познакомились с историей усадьбы и произведением «Пиковая дама», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первая летняя программа прошла в двух тематических блоках. Директор музея, историк, заслуженный работник культуры Российской Федерации Александр Рязанов рассказал об экспонатах и событиях, связанных с Большими Вяземами, а также познакомил гостей с бытом и обычаями прошлых эпох.

Во второй части выступил пушкинист, старший научный сотрудник музея М. С. Гладилин. Он помог экскурсантам глубже понять повесть «Пиковая дама», рассказал о традициях XIX века и особенностях дворянской карточной игры «фараон».

Музей-заповедник А. С. Пушкина открыт для посетителей ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 10:00 до 17:00. Парк доступен для прогулок каждый день с 8:00 до 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.