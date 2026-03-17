В Одинцовском округе прошел конкурс юных музыкантов

Очередной этап фестиваля-конкурса «Одаренные дети Подмосковья» прошел в Одинцовской детской школе искусств «Классика». В номинации «Теоретические дисциплины» свои знания и подготовку продемонстрировали учащиеся школ искусств Одинцовского округа, а также Власихи, Краснознаменска и Долгопрудного. Всего организаторы получили более 50 заявок.

В состав жюри вошли заслуженные деятели искусств и преподаватели профильных дисциплин. Комиссию возглавила кандидат педагогических наук, заведующая теоретической секцией Ленинского городского округа Елизавета Ежова — автор учебных пособий по музыкальной литературе и преподаватель детской школы искусств поселка Развилка.

По оценке организаторов, конкурс прошел в творческой атмосфере. Члены жюри отметили высокий уровень подготовки участников и качественную организацию мероприятия. Подобные проекты помогают юным музыкантам сделать первые шаги к профессиональной сцене.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.